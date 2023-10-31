Москва, 31 октября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. 31 октября, во Всемирный день городов, группа ВЭБ.РФ и партнеры запустили просветительский проект «Слушай города». Всего в «плейлисте» 23 города. В него вошли все 16 городов-миллионников, а также Сочи, Оренбург, Грозный, Калининград, Хабаровск, Магадан, Владивосток.

Сколковский институт науки и технологий

Проект представляет собой собранные музыкальные произведения российских городов, созданных на основе «Индекса качества жизни ВЭБ.РФ» при помощи технологий «Сколтеха». Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин отметил, что индекс качества жизни ВЭБ.РФ помогает приоритизировать проекты и оценивать, как вложенный рубль влияет на изменение качества жизни. «Совместно со «Сколтехом» мы создали музыкальную карту России. Этот проект призван повысить интерес со стороны туристов к тому, чтобы открывать для себя новые города и регионы нашей страны», — подчеркнул он.

На сайте проекта можно послушать сгенерированные для каждого города композиции городов, а также узнать интересные факты от Музея музыки и портала Russia․Travel.

По словам аспирантки программы «Сколтеха» «Вычислительные системы и анализ данных в науке и технике», разработчика проекта «Слушай города» Светланы Павловой, слияние искусственного интеллекта и музыки способно преодолевать границы, прославляя разнообразие наших городов и объединяя людей с помощью звука. «Для реализации проекта были использованы большие наборы royalty-free музыки, SOTA архитектуры, приемы из области обработки звука для улучшения качества и также успешные диффузионные модели для синтеза новых данных», — добавила она.

«По мере расширения проекта он обладает потенциалом вдохновлять и переосмысливать то, как мы воспринимаем музыку, художественное самовыражение и роль технологий в нашей жизни», — подчеркнула Павлова.