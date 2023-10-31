Москва, 31 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые со 2 августа опустился ниже отметки 92 рубля. Это следует 31 октября из данных торговой площадки.

Известия/Дмитрий Коротаев

По состоянию на 09:59 мск курс доллара снизился на -0,92% — до 92 рублей, а к 10:03 за доллар давали 92,15 рубля (-0,77%).

В это же время курс юаня снизился на -0,71% и составил 12,55 рубля. Евро подешевел до 97,87 рубля (-0,79%).

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября курс доллара упал ниже 93 рублей впервые с 12 сентября. На тот момент юань подешевел на 3 копейки, до 12,71 рубля, а евро — на 13 копеек, до 98,78 рубля.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова 27 октября заявила ИА Регнум, что увеличение ключевой ставки Центробанка до 15% умерит пыл валютных спекулянтов. Она добавила, что на этом фоне у россиян может появиться желание делать дополнительные сбережения, причём на максимально возможный срок.