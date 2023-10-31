Москва, 31 октября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Московская компания, которая производит профессиональную косметику и контактные среды для ультразвуковой и функциональной диагностики, за январь–октябрь 2023 года произвела более миллиона единиц продукции. Это более чем вдвое превышает объёмы аналогичного периода 2022-го, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московская компания «Гельтек» за январь–октябрь 2023 года произвела более миллиона единиц продукции

«В Москве свыше 30 предприятий производят косметические, уходовые и гигиенические средства, удовлетворяя потребности россиян в качественной продукции этого сегмента», — пояснил Овчинский. Компании стремительно развиваются — расширяют ассортимент и наращивают объемы производства, добавил он. «Например, московское предприятие «Гельтек-Медика» с января по октябрь 2023 года выпустило свыше одного миллиона единиц косметической продукции, что более чем в два раза превышает объемы аналогичного периода 2022-го», — заявил Овчинский. Речь идёт, в частности, о производстве контактных сред для УЗИ, ЭКГ, энцефалограммы и других исследований, оно выросло на 30 процентов. По словам Овчинского, продукция компании востребована во всех регионах страны.

В ассортименте «Гельтек-Медика» — кремы, гели, сыворотки, пилинги, концентраты и маски. Кроме того, компания обеспечивает косметологов и медработников профессиональной косметикой и медицинскими контактными средствами для ультразвуковой и функциональной диагностики.

«Мы начинали с производства гелей для УЗИ, но со временем вышли на рынок косметики. Сейчас это направление развивается наиболее динамично — мы разрабатываем новые продукты, совершенствуем старые и, вопреки санкционному давлению, растём», — отметил владелец компании Сергей Кирш.

Компания около 30 лет производит медицинские контактные среды для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средства для ухода за веками и профессиональную косметику. Её продукция представлена в магазинах крупнейших парфюмерно-косметических сетей страны, маркетплейсах, а также в аптеках.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промышленных площадок в российской столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.