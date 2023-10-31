Волгоград, 31 октября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Жительница Волгограда пострадала в результате взрыва, прогремевшего во дворе дома, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл утром 30 октября в Дзержинском районе города. Во время благоустройства на территории дома прогремел взрыв неустановленного предмета — предположительно, гранаты.

«В результате травмы получила 71-летняя женщина», — процитировало пресс-службу «РИА Новости».

Силовики возбудили уголовное дело по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ.

Каким образом взрывное устройство оказалось во дворе дома, выясняют правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября на территории Томского района прогремел взрыв. Один мужчина бросил в другого ручную гранату в подсобном помещении продуктового магазина.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными ранениями. Как сообщил источник ИА Регнум, это произошло во время застолья, которое устроили две сотрудницы магазина и четверо молодых мужчин. Они распивали в подсобке спиртные напитки.