Свердловская область, 31 октября, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Вылетевший 31 октября в Благовещенск из Екатеринбурга самолёт по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Уральские авиалинии».

Известия/Павел Бедняков

«Борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — процитировало представителя авиаперевозчика агентство «РИА Новости».

В компании уточнили, что командир экипажа решил вернуть самолёт в аэропорт «Кольцово» в целях обеспечения безопасности полёта. Причиной стал сработавший датчик неисправности одной из систем.

Воздушное судно благополучно приземлилось в «Кольцово».

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска совершил пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines. Во время рейса Москва — Томск возникли проблемы с двигателем.

На борту находились 165 пассажиров — их отправили в Томск резервным бортом. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.