Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал беспорядки в аэропорту Уйташ (Махачкала) в Дагестане, сообщила газета Die Welt.

Кадр из видео

«Они шокируют и вызывают крайнее беспокойство», — сказал президент в интервью газете.

Герцог назвал произошедшее «контролируемым антисемитизмом». По его словам, то, что произошло, должно встревожить все правительства. Президент также сравнил случившееся с погромом, добавив, что, к счастью, российские власти смогли предотвратить его.

Как сообщало ИА Регнум, массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Толпа прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта, устроив погромы и поджоги. В результате пострадали как гражданские лица, так и полицейские. После беспорядков возбудили уголовное дело. Аэропорт возобновил работу 30 октября.

Сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 83 человека, принимавших участие в противоправной деятельности в Дагестане.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил 30 октября, что беспорядками оперировали с Украины. Он также назвал произошедшее в аэропорту Махачкалы цинизмом и предательством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 30 октября заявил, что беспорядки в аэропорту спровоцировали извне. Он отметил, что это легко, когда в СМИ появляются кадры с происходящим в сектора Газа. В МИД заявили, что Киев сыграл ключевую роль в беспорядках в Дагестане. Президент Владимир Путин на совещании 30 октября, посвященном событиям в столице Дагестана, заявил, что беспорядки в аэропорту спровоцировали в том числе западные спецслужбы, которые действовали через соцсети с территории Украины.