Москва, 31 октября, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Для российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Об этом 31 октября рассказал информированный источник.

Дарья Антонова ИА Регнум Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57

«Для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности. — Прим. ред.) внутрифюзеляжного размещения», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Источник уточнил, что новая ракета имеет меньшие размеры и в то же время её дальность сопоставима с ракетами, применяемыми в российской дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

«Существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счёт идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя», — добавил он.

Ракетами большой дальности авиационного базирования являются изделия, которые могут поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации Воздушно-космических сил России, по информации из открытых источников, используются крылатые ракеты с дальностью от 1000 до 6500 километров.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в ВКС в текущем году будет поставлено больше истребителей пятого поколения Су-57. По его словам, также ОАК создаёт новые партии самолётов Су-35.

Журнал Military Watch 13 октября написал, что российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 кратно превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи и оснащён самым мощным вооружением в своём поколении. Эксперты назвали одним из главных преимуществ Су-57 возможность использовать ракету Р-37М, что позволяет истребителю поражать цели в воздухе на дистанции в два раза большей, чем у его американских и китайских «коллег».