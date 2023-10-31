Япония, 31 октября, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате ЧП в больнице города Тода (префектура Сайтама, Япония), сообщило 31 октября японское общественное телевидение.

AFLO/Global Look Press

Неизвестный мужчина открыл стрельбу, после чего скрылся. Сейчас находится в городе Вараби — соседнем с Тода. Здесь он забаррикадировался в здании почтового отделения.

О мотивах действий мужчины не сообщается. Правоохранители работают на месте ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября в городе Тампа (штат Флорида, США) погибли два человека и 18 попали в больницу после того, как во время празднования Хеллоуина произошла драка, а затем перестрелка.

Конфликт произошёл между двумя группами участников мероприятия. Рядом с местом происшествия на момент стрельбы находились сотни человек.