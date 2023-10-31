Соледар, ДНР, 31 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Миномётный расчёт российского штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) уничтожил позиции артиллерии украинской армии в районе Соледара (ДНР). Об этом 31 октября рассказал журналистам командир батареи с позывным Курган.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Уничтожение боекомплекта (БК. — Прим. ред.) противника. Первый разрыв — это попадание по БК. Это огневые позиции артиллерийских подразделений, соответственно, там много БК», — сказал он.

На снятых с дрона кадрах объективного контроля, которые опубликовало «РИА Новости», видно, как миномётчики наносят удары по позициям ВСУ и попадают в место хранения боекомплекта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября начальник пресс-центра Западной группировки Вооружённых сил России Сергей Зыбинский рассказал, что российские тяжёлые огнемётные системы (ТОС) поразили опорные пункты и укрытия украинской армии возле Ивановки на купянском направлении. Он уточнил, что истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали скопления пехоты, вооружений и военной техники ВСУ у Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новосёловки.

Командир второго батальона киевского подразделения украинской теробороны Дмитрий Кухарчук 30 октября заявил, что Украина стратегически проигрывает России из-за неадекватного восприятия ситуации обществом. Военный ВСУ отметил, что ВС РФ с каждым днём становятся сильнее, а готовность российского общества намного выше, чем у украинского.