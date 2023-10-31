Вашингтон, 31 октября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Любые предпринимаемые Соединёнными Штатами попытки по подрыву конституционного строя, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России обречены на провал. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова 31 октября процитировала пресс-служба диппредставительства.

Известия/Дмитрий Коротаев

Антонов отметил, что Москва рассматривает «желчную реакцию» Белого дома и американских СМИ на события в аэропорту Махачкалы как попытку США расшатать этноконфессиональное единство России.

По мнению посла, в американской администрации, видимо, разочарованы из-за того, что российские правоохранители смогли нейтрализовать инспирированные извне попытки дестабилизации ситуации.

«Вашингтону пора зарубить на носу: любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия, которыми Россия отличалась испокон веков, обречены на провал», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане рекомендовал переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США на Украине. Глава государства добавил, что Украина под покровительством Запада пытается устраивать погромы на территории России.

Ранее в этот же день Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы спровоцировали в том числе и западные спецслужбы, действовавшие через соцсети с территории Украины. Он подчеркнул, что в этой ситуации российским спецслужбам и правоохранительным органам необходимо твёрдо действовать для защиты Конституции.

В аэропорт Махачкалы во время приземления рейса из Тель-Авива 29 октября ворвалась многочисленная толпа, устроившая в воздушной гавани беспорядки. Участники беспорядков окружили самолёты, и из-за этого аэропорт вынужденно закрыли. Участники беспорядков также устроили погромы и поджоги, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.