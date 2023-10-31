Петропавловск-Камчатский, 31 октября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе телемоста с бойцами, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, поручил первому заместителю руководителя администрации губернатора Камчатского края Алексею Кравченко проработать вопрос о закупке дополнительного зимнего обмундирования по заявкам, которые будут поступать от участников СВО.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Один из бойцов во время телемоста отметил, что ночами на передовой уже холодно, и попросил рассмотреть вопрос о закупке дополнительного тёплого обмундирования и печей. Глава региона поручил детально проработать этот вопрос. «Я уже неоднократно говорил о том, что к зиме обязательно нужно тёплое обмундирование. Мы его обязательно будем закупать, но здесь нужно с вами посоветоваться, что именно необходимо», — заявил Солодов. «Я попрошу Алексея Кравченко, чтобы он детально проработал, выписал номенклатуру, которая будет нужна в дополнении к тому, что Минобороны будет предоставлять. Мы обязательно это закупим и передадим вам», — добавил губернатор.

Во время телемоста бойцы также обратились к главе региона с индивидуальными вопросами, попросили передать приветы семьям и поблагодарили за поддержку.

Правительство Камчатского края совместно с общественными добровольческими и некоммерческими организациями ведут работу по сбору и транспортировке гуманитарных посылок в адрес участников СВО. В их состав в том числе входит техническое оборудование, закупаемое по заказу самих военнослужащих, находящихся на передовой.

Впервые в формате телемоста Владимир Солодов пообщался с военнослужащими в ходе прямой линии 5 октября 2023 года. Также глава региона неоднократно выезжал в командировки в зону проведения специальной военной операции, где встречался с камчатскими военнослужащими.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что поддержка со стороны близких и государства является ключевым моментом мотивации для участников специальной военной операции. Глава государства указал, что военнослужащие должны чувствовать, что страна их поддерживает и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют.