Ново-Огарево, Московская область, 31 октября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Украина под руководством западных государств пытается устраивать погромы на территории России. Об этом 30 октября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Ново-Огарёво по ситуации в Дагестане.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства отметил, что он не перестаёт удивляться киевскому режиму и его заокеанским хозяевам, которые возвели на Украине на пьедестал украинского националиста Бандеру и других приспешников Гитлера.

«Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времён Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня под руководством своих западных покровителей [они] пытаются инспирировать погромы в России», — сказал он.

Президент усомнился в том, что американские власти знают обо всём этом.

«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мрази да и только, по-другому и сказать невозможно», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы спровоцировали также и спецслужбы Запада, которые действовали через соцсети с территории Украины. Президент уточнил, что в этой ситуации российским спецслужбам и правоохранительным органам необходимо твёрдо действовать для защиты Конституции.

Ранее в этот же день глава государства заявил о попытках расколоть страну извне, в том числе изощрёнными технологиями. Путин напомнил, что во время одной из недавних рабочих встреч он касался вопроса попыток использования обострения конфликта на Ближнем Востоке для дестабилизации многонационального и многоконфессионального общества России.

В аэропорт Махачкалы во время приземления рейса из Тель-Авива 29 октября ворвалась многочисленная толпа, которая устроила беспорядки. Участники беспорядков окружили самолёты, из-за чего аэропорт вынужденно закрыли. Они также произвели погромы и поджоги, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.