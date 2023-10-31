Петропавловск-Камчатский, 31 октября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В настоящее время на Камчатке активизировались три вулкана — Шивелуч, Ключевской и Безымянный. На оперативном совещании заместитель председателя правительства региона Роман Василевский сообщил, что парогазовые и пепловые выбросы практически ежедневно фиксируются на вулкане Ключевском с 11 октября и по настоящее время.

Денис Будьков Вулканы Камчатки. Вулкан Ключевской

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что в населённых пунктах, которые попадают под угрозу влияния вулканической активности, должен быть обеспечен режим повышенной готовности. «Мы находимся в такой ситуации, когда в любой момент могут произойти выбросы пепла или другие последствия извержения вулканов», — заявил губернатор. «Поэтому, понимая, что и ветер, и особенности выбросов могут измениться, должен быть обеспечен фактический режим повышенной готовности. Это касается мобилизации прямых резервов по линии краевого министерства ЧС, а также министерства транспорта и дорожного строительства, ЖКХ и энергетики и других ведомств, которые принимают участие в жизнеобеспечении посёлков, находящихся под угрозой, в первую очередь это Ключи и Козыревск», — сказал Солодов.

Кроме того, глава региона поручил Роману Василевскому проработать с Институтом вулканологии потребности в обеспечении точных прогнозных исследований. «Если необходимо в моменте обеспечить выезды экспедиций или усилить институт техникой, это необходимо сделать, потому что точность моделирования процессов, которые могут возникнуть, имеет крайне важное значение», — добавил губернатор.

Всего за последние дни зафиксировано 18 выбросов из вулкана Ключевская Сопка, в том числе два выброса произошли в минувшую субботу. В воскресенье — три выброса на высоту до восьми километров.

Ключевская Сопка (Ключевской) — действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. Ключевской — самый высокий активный вулкан в Евразии. Его возраст приблизительно семь тысяч лет.