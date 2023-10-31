Лондон, 31 октября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Украина может зайти слишком далеко в своих диверсиях против России, что заставит Москву нанести удар возмездия, написал профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для журнала Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM

Автор публикации отметил, некоторые американцы опасаются того, что РФ воспримет военную помощь Киеву со стороны Запада как применение западного оружия против себя в случае таких ударов по российской территории. Он также призвал к осторожности и США.

По мнению профессора, Вашингтон должен усилить контроль над планами украинских спецслужб. Галеотти также отметил, что диверсии ВСУ вызывают обратный эффект. Они не только не снижают моральный дух населения России, но мотивируют жителей защищать свою страну ещё больше.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский приказал украинским военным атаковать Курскую атомную электростанцию из-за своего отчаяния, которое связано с потерей западной поддержки. Эксперт полагает, что такие действия грозят очень серьёзными последствиями.

Экс-аналитик ЦРУ надеется на то, что Европа сможет отговорить Зеленского от реализации указанных планов и катастрофы удастся избежать. Советник главы ДНР Ян Гагин 23 октября предупредил, что ВСУ могут бездумно применять поставленные Западом ракеты ATACMS для ударов против России.

Он сравнил такие шаги Киева с «обезьяной», в лапах которой оказалась боевая граната. При этом советник уточнил, что у российских военных есть все возможности для отражения подобных атак.