Лондон, 31 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Корпорации Соединённых Штатов надеются получить взрывной рост прибыли на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 30 октября написал обозреватель британской газеты The Guardian Илай Клифтон.

Global Look Press/Ilan Assayag/XinHua

«Morgan Stanley и TD Bank (американские финансовые конгломераты. — Прим. ред.) возлагают большие надежды на рост авиакосмической и оружейной отрасли, видя семипроцентное увеличение стоимости акций с началом войны между Израилем и ХАМАС», — написал он в своём материале.

Обозреватель отметил, что на Уолл-стрит рассчитывают на «взрывной рост» прибыли, а аналитики из США указали на эскалацию палестино-израильского конфликта, которая может «дать немалые доходы».

«ХАМАС создал дополнительный спрос, у нас есть этот запрос президента (Джо Байдена. — Прим. ред.) на $106 млрд», — заявил автору статьи гендиректор и старший аналитик TD Cowen Кай фон Румор.

Клифтона шокировали такого рода откровения, и он направил в Morgan Stanley и TD Bank просьбу прокомментировать эти заявления, однако ответа не получил.

«Это бездушие и чёрствость — буднично обсуждать финансовые выгоды от далёкого вооружённого конфликта», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября в палату представителей Конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере $14,3 млрд. В этом документе не предусмотрены расходы на Украину и Тайвань.

Президент России Владимир Путин 30 октября заявил, что гегемония США разрушается и постепенно уходит в прошлое. Глава государства уточнил, что американские власти сопротивляются этому процессу, для чего пытаются сдержать и дестабилизировать своих конкурентов с помощью хаоса.