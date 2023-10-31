Берлин, 31 октября, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Украина стала местом борьбы за мировой порядок, в рамках которой США пытаются потеснить Россию, заявил депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах в интервью американскому журналу American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По его словам, Киев превратился в марионетку Вашингтона в ходе этого противостояния. Вместе с тем парламентарий считает, что украинский конфликт уже ставит под сомнение вопрос доминирования США в Европе.

В связи с этим Крах призвал Евросоюз готовиться к многополярному миру. Он полагает, что США перестанут быть «европейской» страной, и коллективный Запад постепенного распадётся.

Крах также назвал все три страны в мире, обладающие наивысшим уровнем суверенитета, которые могут не оглядываться на других: Россия, США и Китай. Депутат подчеркнул, что ЕС потребуется развивать отношения не только США, но и с РФ и Китаем, а также с Индией.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя ведёт борьбу за будущее и принципы справедливого мироустройства. Глава государства также уточнил, что РФ поддерживает те силы, которые стремятся к настоящей и истинной свободе.

Кроме того, он отметил, что долгом настоящего мужчины в ходе специальной военной операции (СВО) является битва со злом и угнетением, которые поощряются странами Запада. Президент добавил, что в зоне спецоперации решается будущее России и всего остального мира.