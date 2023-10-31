Киев, 31 октября, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Командующие Вооружёнными силами Украины скрывают свои имена, чтобы избежать возможных последствий на фоне провалов украинской армии на фронте, заявил в интервью YouTube-каналу офицер ВСУ с позывным Арти Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Где расстрелянные, пониженные или хотя бы репрессированные?.. Это вообще нонсенс, я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», — возмутился военный.

Он добавил, что на данный момент у ВСУ нет авторитетных генералов, а некоторые из действующих высокопоставленных военных прячутся от собственных подчинённых, что и приводит к череде фатальных ошибок в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного сообщило, что власти Украины в начале октября потребовали от ВСУ провести операцию по взятию Горловки. Однако украинская армия оказалась неукомплектованной и испытывающей нехватку оружия и артиллерии.