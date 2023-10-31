Новый, 615-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован широким обсуждением заявления раненого боевика нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александра Ябчанки о будущем Украины. В интервью каналу «Эспрессо» он признал, что украинцы могут остаться без страны.

Иван Шилов ИА Регнум Купянск

Ябчанка призвал соотечественников постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и принимать участие в боевых действиях если не напрямую, то поддерживая ВСУ финансово.

Тем временем начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский известил 31 октября об успехах российской армии на купянском направлении. По данным «РИА Новости», удары по взводным опорным пунктам при помощи тяжелых огнеметных систем (ТОС) нанесены в районе Ивановки. Поражены взводные опорные пункты и скопления живой силы противника в укрытиях 32-й механизированной бригады ВСУ.

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