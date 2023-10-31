Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Постоянный представитель Израиля при Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан надел в зале заседаний Совета Безопасности ООН жёлтую звезду в знак осуждения палестинского движения ХАМАС.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Некоторые страны-члены ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Некоторые из вас забыли, почему был основан этот орган. Я напомню вам. С этого дня каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчание перед лицом зла», — сказал дипломат на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Он отметил, что будет продолжать носить эту звезду, пока ООН открыто не осудит действий ХАМАС и не потребует немедленного освобождения всех заложников.

Как передавало ИА Регнум, заседание СБ ООН в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа началось 30 октября, в 15:00 по местному времени (22:00 мск). Заседание запросили представители Объединённых Арабских Эмиратов.