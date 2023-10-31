Багдад, 31 октября, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Россия и Китай одолеют США, а после создадут новый миропорядок, написал обозреватель Мухаммед Сабер в статье для иракской газеты Saut al-Iraq.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По его мнению, РФ и КНР после поражения Вашингтона планируют вдвоём «нарисовать новую карту мира», чтобы затем распределить между новыми мировыми игроками их роли. Сабер отметил, что в такой ситуации США остаётся только молиться.

Автор публикации также выразил мнение, что украинский кризис ещё больше подорвал доверие к США как к мощнейшей силе в мире. Также, как считает Сабер, позиции Соединённых Штатов стремительно слабеют из-за конфликта вокруг сектора Газа.

Кроме того, обозреватель указал на Израиль, который теряет позиции и оказался на грани катастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября журналист Имран Халид заявил, что США были застигнуты врасплох реакцией на украинский конфликт стран Глобального Юга, привыкших к диктату со стороны Вашингтона. При этом такие государства воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны. Кроме того, Халид добавил, что Вашингтон явно недооценил рост влияния развивающихся стран.

9 октября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине призвал Пекин и Вашингтон стабилизировать китайско-американские отношения и вывести эти связи на новый уровень.