Берлин, 31 октября, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за неуместных высказываний и заочных обвинений. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Доподлинно не известно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нём в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF», — говорится в материале.

Отмечается, что подобные резкие заявления со стороны немецкого дипломата могли стать причиной отмены встречи, которая, несмотря на поведение Бербок, всё-таки состоялась.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер призвал Анналену Бербок тщательнее подбирать слова и не допускать эмоциональных выражений в адрес России. Он подчеркнул, что глава внешнеполитического ведомства не должна позволять себе эмоциональных высказываний.