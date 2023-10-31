Санкт-Петербург, 31 октября, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Корейский производитель автомобилей Hyundai продлил до 30 ноября 2023 года режим простоя своего завода в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском Центре занятости населения.

Michael Hyundai

На бирже труда уточнили, что остановка работы коснулась около половины штатной численности персонала предприятия.

«ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» сообщило о режиме простоя на предприятии с 01.11.2023 по 30.11.2023. В простое находятся 534 человека», — сказали представители организации, которых цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В конце февраля сообщалось, что городские власти ведут переговоры с Казахстаном о продаже предприятия.

В мае глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил планы южнокорейского автоконцерна продать завод. 25 сентября министр рассказал, что покупателем предприятия станет российская компания.

4 октября официальные дилеры Hyundai и другого корейского автопроизводителя — Kia заявили, что компании остаются в России и не собираются оставлять российский рынок.