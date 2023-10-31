Будапешт, 31 октября, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Масштабная «кровавая» гражданская война угрожает Европе из-за реакции общественности в европейских странах на эскалацию палестино-израильского конфликта, заявил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми в интервью порталу Index. hu.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

По его словам, такая опасность «с угрожающей скоростью» окутывает страны Западной и Северной Европы. Эксперт подчеркнул, что не видит никаких признаков изменения этого процесса «в постоянно сужающемся коридоре».

Веспреми предупредил, что в будущем в европейских странах способны усилиться антисемитские и антимусульманские акции, которые носят ультраправый характер. Он пояснил, что террористические акции, которые могут устраивать правые радикалы, будут подталкивать исламистов к ответным действиям, и такая конфронтация приведёт к гражданской войне.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск написал о том, что Европа движется к гражданской войне. Так он оценил видеозапись из Сети, на которой женщина-мигрант сжигает флаг Франции.

Предприниматель указал на том, что европейские страны продолжают пускать мигрантов на свою территорию. Маск также призвал отправлять приезжих обратно на их родину.

30 октября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что война в Европе весьма возможна. Он призывал немецкое общество готовиться к подобному конфликту. Глава ведомства также отметил, что на ситуацию в ФРГ окажут влияние боевые действия на Ближнем Востоке и на Украине.