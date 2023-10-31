Горловка, ДНР, 31 октября, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Власти Украины в начале октября потребовали от ВСУ провести операцию по взятию Горловки Донецкой Народной Республики, однако у украинской армии не оказалось для этого ни людей, ни ресурсов, сообщило издание The Times о ссылкой на высокопоставленного военного.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?», — рассказал издаю военный, заявив о требовании украинских властей взять под контроль Горловку.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленскийнамерен отправить в отставку одного из высокопоставленных генералов Вооружённых сил Украины, отвечающего за контрнаступление. По данным The Times, существует три варианта, о ком идёт речь: главнокомандующий Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Как передавало ИА Регнум, в той же публикации источники, близкие к украинскому лидеру, выразили обеспокоенность его фанатичностью касательно веры в победу Украины в этом вооружённом конфликте. По их словам, Зеленский растерял оптимизм и сухо отдаёт приказы после залуженных докладов.