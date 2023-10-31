Братислава, 31 октября, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Обращение Владимира Зеленского к участникам заседания Европейского совета не встретило интереса со стороны собравшихся, написал на своей странице в социальных сетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Речь идёт о выступлении украинского главы на мероприятии, которое проходило 26 октября.

По словам Фицо, он нисколько не удивился такому отношению к Зеленскому. Вместе с тем премьер-министр отметил, что совсем недавно президента Украины принимали с аплодисментами на многих площадках, однако в настоящее время украинский лидер стал часто сталкиваться с игнорированием.

Глава словацкого правительства напомнил, что Зеленского не пустили выступить в Конгрессе США. Фицо подчеркнул, что в ходе заседания Евросовета чувствовалась «ужасная усталость».

Премьер-министр также раскритиковал европейские власти за копирование политики США. Он уточнил, что ЕС, вместо предложения мирного плана, продолжает финансировать Украину и снабжать её вооружениями.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия «Направление — социальная демократия» (Smer), возглавляемая Робертом Фицо. 25 октября политик официально возглавил правительство республики.

26 октября Роберт Фицо заявил, что перед специальной военной операцией на Украине украинские фашисты совершали атаки на мирное население Донбасса. 28 октября американский журнал Newsweek проинформировало о том, что решение нового премьер-министра Словакии перестать оказывать военную помощь Украине стало неприятным сюрпризом для Киева.

21 октября газета Politico написала о том, что антиукраинская позиция Роберта Фицо связана с тем, что ещё в 2009 году в Киеве ему устроили «холодный приём». Прибывшую словацкую делегацию заставили ждать встречи с Юлией Тимошенко, которая тогда возглавляла правительство Украины.