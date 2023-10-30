Москва, 31 октября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Хакеры группировки DumpForums атаковали интернет-страницу оператора платежной системы «Мир» — Национальную Систему Платежных Карт (НСПК), сообщает газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

Представитель организации уточнил, что нападению подвергся сайт, разработанный и обслуживаемый сторонним подрядчиком. Он также заверил, что этот ресурс не имеет отношения к платежной инфраструктуре и не содержит каких-либо конфиденциальных сведений.

В НСПК отметили, что в случае взлома указанного сайта злоумышленники не смогут получить через него доступ к каким-либо системам организации. Кроме того, в компании подчеркнули, что у серверов и центров обработки данных системы нет доступа в интернет.

Помимо этого, в организации добавили, что утечки информации удалось избежать, а проведение всех платежей по банковским картами и операций в системе быстрых платежей (СБП) проходит в штатном режиме.

В свою очередь группировка DumpForums утверждает, что в ходе атаки члены этого сообщества якобы смогли получить с серверов «множество интересной информации». Хакеры также поблагодарили за содействие другое подобное объединение — Ukrainian Cyber Alliance.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября хакерской атаке подверглась система бронирования Leonardo («Сирена-Тревел»). В результате вмешательства произошёл глобальный сбой, который привёл к затруднениям с регистрацией в российских аэропортах. Через некоторое время работа системы восстановилась.

6 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал о том, что к произошедшему причастны украинские хакеры. Чиновник также заявил, что подобными нападениями занимается «IT-армия» Киева.

19 октября в Москве состоялась встреча экспертов в сфере информационных технологий. Участники собрания предупредили, что хакерские атаки могут заметно участиться к выборам президента России.