Париж, 31 октября, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — награды, присуждаемой лучшему футболисту календарного года.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Церемония вручения награды прошла в понедельник, 30 октября, в музыкальном театре «Шатле» в Париже. Ранее Месси семь раз признавался лучшим футболистом мира в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

По итогам голосования аргентинец опередил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

В декабре 2022 года Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира, однако в том году высшую индивидуальную награду получил французский нападающий Карим Бензема, выступавший тогда за мадридский «Реал».

Как передавало ИА Регнум, в конце августа «Интер Майами» с Лионелем Месси в составе одержал победу в Кубке лиг. Для аргентинского футболиста этот титул стал 44-м в карьере, что сделало его самым титулованным футболистом в истории.