Париж, 31 октября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Полиция Франции задержала в Париже совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва по подозрению в отмывании денег. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило французское издание Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По информации источника, российского предпринимателя поместили под стражу в понедельник утром. В Национальной финансовой прокуратуре подтвердили факт проведения обысков в различных местах, в том числе и в парижской квартире Кузьмичёва.

В отношении бизнесмена начали расследование в связи с возможным отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Напомним, в марте прошлого года Европейский союз ввёл в отношении Алексея Кузьмичёва ряд санкций, запрещающих ему также находиться на территории ЕС. Кроме того, власти Франции арестовали две принадлежащие предпринимателю яхты, однако после рассмотрения иска к французской таможне аресты были сняты.

Как передавало ИА Регнум, ранее миллиардер Михаил Фридман, вернувшийся в начале октября в Россию, заявил, что после обыска, проведённого в его дома в Лондоне Национальным агентством по борьбе с преступностью, потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое до недавнего времени испытывал в Великобритании.