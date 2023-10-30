Москва, 31 октября, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Борьба со злом и угнетением, которые поощряются Западом, является долгом настоящего мужчины в ходе специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин 30 октября на совещании по ситуации в Дагестане.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в зоне СВО решается будущее России и всего остального мира, в том числе и Палестины.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта 2022 года Владимир Путин признался, что готов называться представителем любого народа России, наблюдая подвиги, которые совершаются российскими военными для защиты интересов нашей страны.

21 сентября 2023 года российский лидер назвал участников специальной военной операции героями и призвал принять всё меры, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи. Он также попросил глав субъектов РФ держать этот вопрос на личном контроле.

15 октября 2023 года президент России поблагодарил российское военное руководство и военнослужащих за мужество и героизм, которые они проявляют в зоне СВО.