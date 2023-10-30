Вашингтон, 30 октября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Позиция Турции по ситуации на Ближнем Востоке не является поводом для лишения страны статуса члена Североатлантического альянса, заявил официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу, остаётся важным членом альянса», — сказал Миллер в ходе брифинга 30 октября.

По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать контакты с Анкарой, а также доводить свою позицию в случае несогласия по каким-либо вопросам. Миллер подчеркнул, что взгляды на ситуацию в Израиле не единственное, в чём расходятся США и Турция.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на организованном им в Стамбуле митинге в поддержку Палестины заявил о намерении властей страны объявить Израиль «военным преступником». Перед мероприятием глава государства призывал Тель-Авив прекратить удары по сектору Газа, так как от этих действий страдает гражданское население, в том числе женщины и дети.