София, 30 октября, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Капитан украинского сухогруза «Исмаил» отказался вести судно в один из портов Украины в связи с опасением быть мобилизованным. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило «Страна. ua» со ссылкой на болгарское издание «Флагман».

«Судно разгружалось в [болгарском порту — ред.] Бургасе, а затем должно было идти в один из турецких портов… Однако внезапно поступило указание следовать в украинский порт. Капитан [судна — ред.] решил не подчиняться требованию судовладельца», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания.

Отмечается, что такое решение капитан сухогруза «Исмаил» Анатолий Богатырев принял в связи с опасением того, что последнее указание было уловкой, чтобы его вместе с экипажем судна мобилизовали в Силы обороны.

В порту Бургаса «Исмаил» стоит уже более недели, в связи с чем судно переместили на дальний причал, чтобы оно не создавало трудностей при перевалке грузов.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин заявил об усилении призыва в Вооружённые силы Украины в связи с большими потерями на фронте. По его словам, украинской армии необходимы дополнительные резервы, чтобы сформировать новые бригады и соединения.