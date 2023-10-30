Волноваха, ДНР, 30 октября, 2023, 22:19 — ИА Регнум. В Волновахе Донецкой Народной Республики задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что задержанными оказались российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие военную службу по контракту.

По предварительным данным, возможным мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября в пресс-службе СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства девяти жителей Волновахи. Всех погибших, членов одной семьи, обнаружили в помещении частного жилого дома с множеством огнестрельных ранений.