Москва, 30 октября, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Конфликт на Ближнем Востоке используют в корыстных целях «геополитические кукловоды», которые и стоят за ним, заявил президент России Владимир Путин 30 октября на совещании по ситуации в Дагестане.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств.

«Те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру», — сказал он.

Путин напомнил, что обострение на Ближнем Востоке началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран. Он также отметил, что в ответ, вместо наказания террористов, стали действовать исходя из принципа коллективной ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале масштабных наземных действий против палестинского движения ХАМАС. В окрестности города Газа зашли танки и пехота ЦАХАЛ. Газета The Wall Street Journal сообщила, что один из танков выстрелил по такси с белым флагом на капоте. Израильские военные объяснили это тем, что не могут отличать мирных жителей от боевиков.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор 30 октября заявил, что в случае, если США будут повышать ставки на Ближнем Востоке, это может привести к уничтожению Израиля. По мнению эксперта, конфликт может привести к катастрофическим последствиям.