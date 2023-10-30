Москва, 30 октября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания 30 октября попросил главу Минобороны Сергея Шойгу рассказать о ходе спецоперации на Украине и о своей поездке в Китай.

Дмитрий Харичков/ Министерство обороны РФ Глава Минобороны Сергей Шойгу выступает на X Пекинском Сяншаньском форуме

«Министр обороны вернулся из заграничной командировки, расскажет о результатах, доложит о ходе специальной военной операции», — сказал российский лидер.

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Путин отметил, что на совещании предстоит обсудить широкий круг вопросов. Он собрал представителей силовых ведомств в связи инцидентом в аэропорту Махачкалы.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу 25 октября в ходе поездки в зону СВО сообщил, что у ВСУ сокращаются возможности. Он подчеркнул, что этого добились российские военнослужащие, за это их удостоили высоких государственных наград.

30 сентября Шойгу выступил на 10-м Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности. Он также отметил, что НАТО планирует нарастить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, пытаясь спровоцировать конфликт ещё в одном регионе.