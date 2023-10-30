Вашингтон, 30 октября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Чиновники на Украине воруют в очень больших масштабах, сообщил обозреватель Саймон Шустер 30 октября в журнале Time, ссылаясь на рассказ одного из советников главы киевского режима Владимира Зеленского.

Стрингер/РИА Новости

Журналист прибыл в Киев, думая, что украинские чиновники боятся брать взятки или присваивать государственные средства, но его разубедили.

«Саймон, ты ошибаешься. Люди воруют так, будто завтра не наступит», — заявил советник Зеленского журналисту, когда тот выключил диктофон.

Шустер добавил, что на ситуацию с воровством не повлияло и увольнение с поста главы минобороны Украины Алексея Резникова. Журналисту сообщили, что это не повлияло на ситуацию.

По информации издания, Зеленский вернулся после сентябрьского визита в США злым. Он увидел, что американские политики утратили интерес к Украине. Кроме того, от украинского лидера потребовали начать вести реальную борьбу с коррупцией.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в августе в беседе с ИА Регнум заявил, что коррупция на Украине стала основой государственности. Он также отметил, что для украинских чиновников выгодно затягивать вооружённый конфликт, так как в этом случае можно больше украсть.

24 октября «РИА Новости», ссылаясь на источник в Москве, сообщили, что коррупция на Украине стала одной из причин нехватки снарядов и вооружений в ВСУ. Военная продукция, предназначенная для украинской армии, часто попадает к криминальным группировкам в других регионах, отметили в издании.