Газа, Палестина, 30 октября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. В палестинском сегменте соцсетей 30 октября распространили фото политика Виктора Медведчука в наручниках, сделанное после его задержания украинскими силовиками в 2022 году, подписав его «самый опасный командир израильской армии генерал Ицхак Брик».

Израильское Министерство иностранных дел отреагировало на публикацию, попросив передать СМИ, которые считают движение ХАМАС легитимным информатором, что такого генерала в Армии обороны Израиля не существует.

В мае 2022 года Медведчук находился под домашним арестом на Украине, позднее сбежал из-за угроз, но оставался в Киеве. На Украине Медведчука обвинили в госизмене, по версии стороны обвинения, в 2015 году он якобы вступил в сговор с российским чиновником для добычи полезных ископаемых в районе Крыма и якобы передавал данные о «секретном военном подразделении ВСУ» Москве.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 октября назвал «жестокой психологической пропагандой» опубликованное палестинским движением ХАМАС видео с израильскими заложницами, требующими своего освобождения. Девушки обратились к Нетаньяху с требованием освободить их. Боевики ХАМАС захватили не менее 239 заложников. Он добавил, что среди попавших в плен немало иностранцев.