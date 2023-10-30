Киев, 30 октября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Украинские военные испытывают выгорание, депрессию и множество посттравматических стрессов, сообщила старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг в колонке для Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда вы поговорите с ними более пяти минут, они скажут вам, что разочарованы», — отметила эксперт.

В статье говорится, что большой проблемой для украинских военных остаётся то, что многие военные после начала службы мало виделись с семьями. Как отметила Харинг, военные получают 30 дней отпуска в год и могут брать только до 10 выходных за раз. Также она заявила, что многим бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ) кажется, что за ними не стоят усилия всего общества.

Пообщавшись с украинскими военными, эксперт заметила и много претензий к западным союзникам, которые просят ВСУ вести войну так, как никогда бы не попросили своих собственных солдат.

Украинские бойцы устали и хотят нормальной, стабильной, безопасной жизни, заключила Харинг.

Как 30 октября сообщало ИА Регнум, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери ВСУ настолько критические, что их оборонный потенциал находится на очень низком уровне. По его мнению, без помощи Запада Украина восстановиться не сможет.

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс написал 30 октября, что Украине из-за продолжения конфликта угрожает экономический, демографический и военный коллапс.

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что бойцы ВСУ становятся опасными для себя и своих соратников, так как пытаются избавиться от стресса с помощью алкоголя и наркотиков. Он рассказал, что в рядах ВСУ немало таких людей.