Берлин, 30 октября, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал убийство немецкой подданной Шани Лук в плену ХАМАС. Студентку похитили, взяли в плен, пытали, а позже обезглавили. Шольц сказал, что произошедшее показывает «все варварство, стоящее за атакой ХАМАС». Об этом он заявил в интервью телеканалу Welt.

«Это показывает все варварство, стоящее за атакой ХАМАС, и именно поэтому он должен быть привлечен к ответственности», — процитировало СМИ слова Шольца.

Немногим ранее стало известно о гибели Шани Лук. Её смерть подтвердил президент Израиля Ицхак Герцог. Нашли её череп. По словам президента, девушку обезглавили. Герцог выразил соболезнования семье погибшей.

Десятого октября мать Шани Лук писала, что дочь жива. В видеообращении она сказала, что та находится в больнице в секторе Газа, получив тяжёлую травму головы. Также женщина рассказала, что опознала дочь по татуировкам и причёске.

Она сообщила, что Шани Лук отправилась на юг Израиля в составе туристической группы и была среди участников фестиваля Nature Party. Через 20 дней мать немецкой студентки сказала, что дочери больше нет в живых.

Радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало территорию Израиля 7 октября. Затем бойцы зашли на южную часть еврейского государства. Недалеко от кибуца Реим проходил музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering, на котором и была погибшая немка.