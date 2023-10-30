Вашингтон, 30 октября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после визита в США вернулся на Украину злым из-за того, что в Вашингтоне столкнулся с критикой из-за коррупции, а также увидел среди американских политиков угасание интереса к Украине. Об этом говорится в статье обозревателя Саймона Шустера, опубликованной 30 октября журналом The Time.

Ukraine Presidency/Global Look Press Владимир Зеленский

«В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой», — говорится в публикации.

Автор написал, что Зеленский видит ослабление международной поддержки. В окружении украинского лидера рассказали журналисту, что президент считает себя преданным Западом. Также Шустеру сообщили, что бывший комик утратил оптимизм, перестал шутить и рассказывать анекдоты, хотя раньше часто это делал.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум 30 октября заявил, что депрессию Зеленского можно сравнить с состоянием главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в последние месяцы жизни. Эксперт напомнил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, Запад стал отворачиваться от Украины и у Зеленского не получается купаться в лучах славы. Шаповалов подчеркнул, что последнее особенно важно для украинского лидера, так как он — актёр.

Политолог предположил, что на состояние Зеленского также повлияла и наркозависимость, о которой постоянно поступают сообщения. Шаповалов также сравнил главу киевского режима с Наполеоном, когда тот находился в ссылке на острове Святой Елены и был никому не нужен.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин прокомментировал для ИА Регнум сообщение о том, что военнослужащие ВСУ ненавидят Зеленского. Эксперт объяснил это провалами на фронте и большими потерями украинской стороны.