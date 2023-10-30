Киев, 30 октября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Перевозчики в Польше решили перекрыть границу с Украиной на два месяца, начиная с 3 ноября, сообщила 30 октября пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

«Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины», — говорится в сообщении.

Первое собрание перевозчиков назначили возле пропускного пункта «Корчова». Польские власти согласовали акцию.

Сообщается, что перевозчики в Польше недовольны ростом конкуренции, начавшимся после либерализации перевозок между Украиной и странами ЕС. Они требуют возвращения системы разрешений для украинских перевозчиков и ужесточить требования для иностранных транспортных компаний.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв 25 октября в беседе ИА Регнум заявил, что противоречия между Киевом в Варшавой будут только нарастать. Он уверен, что в Польше не забыли про Волынскую резню, устроенную украинскими националистами.

По словам эксперта, Украине также не стоит рассчитывать на улучшение отношений с Польшей, если новым польским премьер-министром станет лидер оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Дональд Туск. Политолог заявил, что в этом случае ситуация для Киева будет ещё хуже.