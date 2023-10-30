Вашингтон, 30 октября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать рост цен на нефть на 56–75% и будет достигать $140–157 за баррель. Об этом говорится в октябрьском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

Иван Шилов ИА Регнум

«В случае эскалации прогноз цен сырьевых товаров быстро помрачнеет», — говорится в документе.

Специалисты ВБ предусмотрели три варианта развития событий, если ситуация на Ближнем Востоке будет ухудшаться. В первом случае объёмы добычи нефти могут сократиться на 500 тыс. — 2 млн баррелей в сутки, тогда цены на нефть поднимутся на 3–13%, достигнув $93–102 за баррель.

Второй вариант предусматривает сокращение объемов нефтедобычи на 3–5 млн баррелей и подорожание чёрного золота на 21–35% до $109–121. При третьем варианте ожидается сокращение объёмов добычи нефти до 6–8 млн баррелей в сутки и рост цен на неё до $157 за баррель. Это вариант в ВБ назвали сопоставимым с кризисом 1973 года, когда члены Организации арабских стран — экспортеров нефти, а также Египет и Сирия отказались продавать нефть США, Великобритании, Канаде, Нидерландам и Японии из-за их поддержки Израиля в Войне Судного дня.

При этом во Всемирном банке отметили, что после обострения палестино-израильского конфликта, когда боевики движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября, цены на нефть выросли примерно на 6%, что почти не отразилось на других товарах. Если конфликт не расширится, по прогнозу, до конца года цена на нефть будет держаться в районе $90 за баррель.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новой стадии военной операции против ХАМАС — начале масштабных военных действий на территории сектора Газа. Израильские танки и пехота вошли в окрестности города Газы и перекрыли дорогу, соединяющую север и юг палестинского анклава.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 29 октября заявил, что Тегеран выступает против разрастания палестино-израильского конфликта на весь Ближний Восток.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало территорию Израиля. В ответ власти Израиля начали проводить операцию «Железные мечи». Во время неё им удалось получить контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы. Израильские власти объявили о полной блокаде анклава и призвали палестинцев переместиться с севера Газы на юг. Покинуть свои дома должны порядка одного миллиона человек.