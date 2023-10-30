Москва, 30 октября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский создал для ВСУ такие условия, что там его закономерно возненавидели, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Об этом он заявил 30 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее польский писатель Щепан Твардох, пообщавшийся с военнослужащими ВСУ, рассказал, что они ненавидят Зеленского, а уважением у них пользуется только главком ВСУ Валерий Залужный.

По словам Кошкина, подобное отношение к Зеленскому объясняется в числе прочего тем, что вооружённые силы несут колоссальные потери, но при этом оказываются не в состоянии выполнить поставленные перед ними боевые задачи. Причём ни в стратегическом, ни в тактическом плане. Плюс сказывается и формат рекрутирования новых бойцов, когда людей просто хватают на улицах, переодевают в военную форму и бросают на передний край.

«Прибавим к этому суровые условия ведения боевых действий и заградотряды, — подчеркнул Кошкин. — Перейти на сторону России оказывается не так легко и просто».

В конечном счёте всё упирается в ту фигуру, которая создала такие условия для военнослужащих. А это, конечно же, глава режима, который, несмотря ни на что, требует воевать, требует побед, наступлений.

«В этой ситуации в конфликт оказывается вовлечён командующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, который неоднократно входил в клинч (и об этом знает не только вся Украина) с главой государства. Например, у них вышел конфликт из-за Артёмовска, когда и советники из США предлагали отступить, и сам Залужный предлагал отступить, но Зеленский настаивал на своём», — призвал не забывать Кошкин.

Впрочем, как полагает политолог, схема «Зеленский плохой — Залужный хороший» может сломаться довольно быстро в зависимости от того, как закончится история с выборами президента Украины, а также дальнейшего хода боевых действий.

«В окопах всё обсуждается и оценивается порой весьма однозначно», — подытожил Кошкин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Твардоха, когда у него заходила речь об украинских политиках, военнослужащие ВСУ высказывались о тех исключительно с помощью ругательств. Кроме того, в рядах ВСУ сетуют на острую нехватку оружия и боеприпасов и не понимают, как в существующих условиях можно восстановить границы 2014 года.

По информации издания The Sunday Times, провал контрнаступления ВСУ спровоцировал разногласия между Зеленским и Залужным. Первый не хочет приостанавливать контрнаступление, поскольку на Западе могут подумать, что Киев не может достичь намеченных целей с помощью боевых действий. Залужный же уверен, что продолжать наступление не следует, а необходимо удерживать текущие позиции и готовиться к активизации сил в 2024 году.

Также есть сведения, что главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному приказали молчать после жалоб на проблемы в ВСУ.