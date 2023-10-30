Екатеринбург, 30 октября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обнаружили полицейского с тремя пулевыми ранениями. Ранее он проводил опрос родственников двух убитых пенсионеров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По информации URA.ru, одна из версий убийства — его мог совершить сам участковый Рудольф Габтрахманов, позже обнаруженный мёртвым в подъезде своего дома.

«Отрабатываются разные версии. Одна из них такая, что убийство пенсионеров мог совершить участковый, который позже был найден мёртвым в своём подъезде. Подтвердится ли она, покажет время, пока выводы делать рано», — сообщило издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики рассказали о наличии ещё одной версии у следствия. Габтрахманов мог знать об имевшейся у пенсионеров крупной сумме денег, так как те не скрывали информацию о продаже своего дома.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября в Кировском районе Екатеринбурга в своей квартире обнаружены тела мужчины и женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти. Пенсионеры много лет были в разводе, но продолжали жить под одной крышей.