Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «жестокой психологической пропагандой» опубликованное палестинским движением ХАМАС видео с израильскими заложницами, требующими своего освобождения. Это заявление 30 октября распространила пресс-служба правительства Израиля.

Dana Kopel/XinHua/Global Look Press Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

Он сообщил, что в видео были Елена Трупанова, Даниэль Алони и Римон Киршт. По словам премьера, Израиль делает всё, чтобы освободить всех похищенных.

«Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным», — добавил Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС опубликовало видео с заложницами 30 октября. Девушки обратились к Нетаньяху с требованием освободить их. Сообщается, что пленниц удерживает боевое крыло палестинского движения «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассам».

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 29 октября сообщил, что боевики ХАМАС захватили не менее 239 заложников. Он добавил, что среди попавших в плен немало иностранцев.

Глава отдела по внешним связям палестинского ХАМАС Муса Абу Марзук 28 октября сообщил, что Россия запросила у движения данные о восьми людях с двойным гражданством, которые, вероятно, стали заложниками и находятся в секторе Газа. Он сказал, что к этому списку внимательно отнесутся, так как палестинцы хорошо относятся к России.

МИД России 26 октября сообщил, что Марзук посетил Москву. Российская сторона потребоваланемедленно освободить взятых в заложники граждан страны. Также с представителем движения обсудили вопросы эвакуации россиян и иностранцев из палестинского анклава.