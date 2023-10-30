Вашингтон, 30 октября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Удар США по территории Сирийской Арабской Республики (САР) нарушает суверенитет Сирии и международное право, заявил 30 октября постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

«США по приказу президента Джо Байдена 26 октября нанесли удары по двум объектам в районе города Бу-Кемаль», — сказал Небензя.

Постпред подчеркнул, что подобные нелегитимные действия Вашингтона являются не чем иным как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права.

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