Париж, 30 октября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Власти Франции намерены депортировать 39 россиян, состоящих на учёте спецслужб из-за подозрений в приверженности радикальному исламу, сообщил 30 октября министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC.

Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

«МВД составило список из 39 граждан России, за которыми тщательно следят из-за подозрений в радикализации», — сообщил Дарманен.

По информации ведомства, теперь Париж ждёт согласия Москвы на приём граждан.

Французский министр 14 октября сообщил, что около 60 граждан России, в том числе чеченского происхождения, входят во французский список радикальных исламистов, за которыми пристально наблюдают.

В свою очередь, российское посольство во Франции сообщило, что с ним не связывалась французская сторона по вопросу депортации 39 граждан России, которых подозревают в приверженности к радикальному исламу. По заявлению российских дипломатов, эту тему обсуждали только во французском инфопространстве.

Власти Франции приняли решение ввести в стране максимальный уровень террористической угрозы. Решение приняли после того, как 13 октября 20-летний мужчина напал на лицей Гамбетт, расположенный на севере Франции. В результате нападения погиб учитель, а несколько учеников получили ранения. Преступника задержали.

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 октября поручил проверить всех, внесённых в список опасных лиц. Сообщалось, что рейды призваны выявить радикально настроенных иностранцев, а в случае необходимости депортировать радикалов из страны.