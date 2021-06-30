Москва, 30 октября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Десятки жителей Украины обратились к России с просьбой помочь вернуть детей, отобранных Западом, сообщил 30 октября глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев в эфире «Первого канала».

«В постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей», — заявил Лукьянцев.

На Украине этим людям намекнули, что у них есть проблемы «некоего политического измерения». Об этом они рассказали, обращаясь за помощью в постоянной представительство России при ООН.

Обращения к российской стороне продолжают поступать, и Москва, пояснил Лукьянцев, старается разобраться в каждом конкретном случае.

Ссылаясь на министерство реинтеграции Украины, украинское издание «Страна. ua» 23 октября сообщило о принудительном вывозе детей из подконтрольных ВСУ районов ДНР и Херсонской области. Планируется эвакуировать 250 детей.

ИА Регнум 9 августа привело данные, раскрытые бывшим сотрудником СБУ Василием Прозоровым. По его сведениям, дети вывезенные с территории Украины, оказываются жертвами теневого бизнеса. На Украине под покровительством официальных лиц, в том числе США, ЕС, Великобритании, работает многоуровневая организация, занимающейся поиском и отбором детей, а также подготовкой документов для их вывоза в Британию.