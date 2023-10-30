Москва, 30 октября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Советник генпрокурора России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые за почти 1,5 года обратилась к россиянам, чтобы предупредить о мошенниках, действующих от её имени. Она разместила пост 30 октября в своём Telegram-канале.

Тарас Литвиненко/РИА Новости Советник генпрокурора России Наталья Поклонская

Поклонская сообщила, что злоумышленники создали фейковый канал под её именем и с его помощью 11 месяцев общались с гражданином США. После длительной переписки мошенники попросили американца прислать деньги на «спасение» Поклонской.

«Сообщили ему, что Россия выдала меня Украине, и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 000 долларов США», — написала она.

Гражданин США решил сначала уточнить эту информацию у администратора фан-группы экс-прокурора, где сообщили, что деньги просят мошенники. Поклонская призвала подписчиков к бдительности. Она также отметила, что американский гражданин продемонстрировал человечность, несмотря на сложные отношения между США и Россией.

Последнее обращение к подписчикам Поклонская до этого написала 14 июня 2022 года. Она сообщила о назначении советником генпрокурора России и заявила, что прекращает публичную деятельность. Следующий пост она разместила только 9 сентября 2023 года, опубликовав фотографию и видеоролик из зоопарка.

До назначения в Генпрокуратуру Поклонская занимала пост заместителя главы Россотрудничества. Там она проработала с 2 февраля по 13 июня 2022 года.