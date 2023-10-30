Москва, 30 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Даже если боевые действия на территории Украины прекратятся, то её энергетическая система продолжит сыпаться, так как в её обновление и развитие не вкладывали денег почти три десятилетия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 октября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко предсказал Украине фантастические сложности в течение нескольких ближайших лет.

Комментируя такой прогноз, Фролов напомнил, что ещё в начале осени 2021 года в украинской энергосистеме был кризис, связанный с нехваткой угля. Тогда перед отопительным сезоном запасы, которые должны были достигать порядка 2 млн тонн, составляли менее 700 тыс. тонн и начали быстро снижаться, тем более что подвоз топлива был затруднён.

«И до 9 гигаватт установленной мощности ТЭС периодически выпадали. То есть станции буквально надо было останавливать из-за нехватки топлива, — заметил Фролов. — К тому же ещё до того, как во второй половине 2022 года начались удары по энергосистеме Украины, в ряде областей происходили веерные отключения, связанные с износом основных фондов. То есть с износом электросетевого оборудования».

Иными словами, как подчеркнул Фролов, энергосистема Украины сыпалась даже без боевых действий. Таков результат того, что на протяжении всех лет независимости в неё не вкладывались необходимые средства. И сегодня даже с учётом резкого снижения спроса на энергоносители проблема износа оборудования никуда не ушла. Более того, она только усугубилась.

«И вопрос только в том, как скоро эта энергосистема превратится в тыкву», — констатировал эксперт.

По его словам, ситуация осложняется тем, что в настоящее время отключён как минимум один реактор Ровенской АЭС, что также создаёт проблемы для надёжности энергоснабжения, тем более что с 2014 года большую роль в стабилизации энергоснабжения стали уделять именно атомным электростанциям.

«Но проблема в том, что уже в ближайшие годы часть атомных энергоблоков, находящихся на территории Украины, надо выводить из эксплуатации, потому что срок подходит. И продлевать эту эксплуатацию на данный момент не представляется возможным», — сказал Фролов.

Кроме того, возникает вопрос, где брать оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры Украины. По мнению эксперта, у европейцев оно вряд ли есть, а Китай едва ли готов помогать восстанавливать энергосистему Украины, так как нынешние власти Украины обокрали китайские компании, которые вкладывали деньги в украинскую энергосистему начиная с 2012–2013 годов.

«Украина только в энергетике обокрала китайские компании на 3 млрд долларов. И возвращать эти деньги никто не собирается», — заметил эксперт.

Вдобавок у Киева мало надежды на то, что западные партнёры дадут ему угля в тех количествах, которых будет достаточно для предотвращения энергетического коллапса.

«Да, Польша и Германия добывают уголь. Но это нетто-импортеры угля. То есть они производят меньше, чем им нужно. А потому вопрос, могут ли они поделиться с Украиной. Нет, не могут, так как им самим не хватает», — подытожил Фролов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Харченко, большой бедой Украины является тепловая энергетика, которая в основном угольная. Поэтому в этом году Украине будет сложно, в следующем году ещё сложнее, а через два года Харченко предсказывает своей стране «фантастические трудности». Более того, даже «без всяких ракет» инфраструктура выходит из строя, а западный донор едва ли поможет, так как во всём мире наблюдается переход на зелёную энергетику.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти не готовы к зиме, так как заготовили в три-четыре раза меньше угля, чем нужно для прохождения отопительного сезона.

В конце лета 2023 года глава набсовета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, что предстоящей зимой Украину будут ждать «блэкауты», которые будут длиться не часы, а дни.