Донецк, 30 октября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Солдаты 2-го армейского корпуса группировки российских войск «Юг» в ходе штурма взяли опорный пункт ВСУ у Спорного в Донбассе. Об этом 30 октября рассказал российский военный с позывным Стап, принимавший участие в штурме.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Обстановка у Спорного горячая. Вот взяли опорник, трое украинцев — 200-х (убитых), один — 300-й (раненый. — Прим. ред.)», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам военного, ВСУ после захода российских солдат в опорный пункт начали бить по этому району, хотя там всё ещё находился один из их сослуживцев, которого смогли спасти российские бойцы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска за сутки нанесли удары по пунктам управления четырёх бригад ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР. Военный уточнил, что также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 128 районах.

Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» 26 октября на запорожском направлении захватили опорный пункт украинской армии с американским оружием. Противник отступил после штурма укрепрайона в лесополосе.